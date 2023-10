Perugia verso la mobilità sostenibile: aree di sosta per biciclette e monopattini

È cosa ormai nota, le bici sono economiche e non inquinano, dettagli importanti se si riflette sull’inquinamento automobilistico e sulle conseguenze compromettenti per il territorio e per chi lo vive. Perugia non è una città per biciclette ma vorrebbe diventarlo, così la consigliera Francesca Tizi, ricorda al consiglio comunale che l’utilizzo del veicolo è ormai un "fenomeno in crescita in Italia ed in Europa e che la complessa viabilità di Perugia non deve essere vista come un ostacolo allo sviluppo della mobilità dolce, anche perché la giustificazione di una città tutta in salita è ormai superata dalle bici con pedalata assistita".

Queste convinzioni hanno spinto il Consiglio ad approvare con 9 voti a favore dell’opposizione, 1 contrario e 16 astenuti della maggioranza, l’ordine del giorno presentato da Tizi, capogruppo del movimento pentastellato, riguardo la realizzazione di stalli di sosta e rastrelliere dedicate al parcheggio di biciclette e monopattini sul territorio comunale.

Oltre alla riduzione dell’anidride carbonica i vantaggi che si prospettano, con un cambio di rotta verso una mobilità sostenibile, si riflettono sull’economia della città. La consigliera fa riferimento al fenomeno del cosiddetto cicloturismo, che anche in Umbria sta facendo segnare numeri in costante aumento: "In questo scenario, la città di Perugia, capoluogo di regione, deve essere al passo con i tempi, integrata in questi circuiti e offrire servizi adeguati ai turisti che visitano la città con le loro biciclette".

Tizi pone dunque l’accento sulla situazione critica di Perugia in materia di mobilità sostenibile. Nonostante l'aumento della domanda di biciclette da parte dei cittadini, la città non offre infrastrutture adeguate per favorire l'uso di questo mezzo di trasporto. La capogruppo con l'ordine del giorno, chiede all'Amministrazione di individuare aree appropriate dove installare cicloposteggi accessibili e sicuri, vicino agli uffici, alle scuole e alle università, alle strutture pubbliche e ai principali nodi di trasporto pubblico, nonché alle piste ciclabili e ai percorsi verdi.