Il centro storico diventa un set cinematografico: le modifiche alla circolazione

Per consentire la realizzazione di riprese cinematografiche in alcune vie della città, sono state decise delle modifiche alla circolaazione.

Per il 4 aprile verranno soppressi 3 spazi di sosta con istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione in corso Cavour, lato sinistro del senso unico di marcia, in prossimità del civico. 206; di 3 spazi di sosta con istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione sempre in corso Cavour, lato destro del senso unico di marcia, a partire dall’intersezione con via del Grillo.

Dalle 7 del 5 aprile alle ore 24 del 7 aprile, veranno soppressi soppressione di 8 spazi di sosta con istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione in piazza Italia, area largo della Libertà, sul lato destro in ingresso all’area stessa, sull’intero tratto compreso fra il civico 13 e il civico 12.

Dalle 7 alle 20 del 6 aprile, saranno soppressi 10 spazi di sosta con istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione in piazza Italia, area Largo della Libertà, sul lato sinistro in ingresso all’area stessa, sull’intero tratto compreso fra lo stazionamento taxi e l’accesso ai Giardini Carducci.

Dalle 16 alle ore 19 del 7 aprile, soppressi2 spazi di sosta con istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione in viale Indipendenza, sul lato destro ascendente, prima degli spazi riservati ai ciclomotori.

Dalle 7 alle o20 dell’11 aprile e dalle 8 alle 22.30 del 12 aprile, snso unico alternato di marcia disciplinato da idonea segnaletica anche notturna di pericolo in piazza Morlacchi, nel tratto compreso fra il civ. 11 e il civ. 13. Dalle 7 del 13 aprile alle 2 del 14 aprile, saranno soppressi 12 spazi di sosta con istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione in piazza San Francesco, sul lato sinistro dell’area di sosta presente dopo il complesso monumentale di San Francesco al Prato.