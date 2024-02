Il centro commerciale che regala 45 alberi alla città

Il Centro Commerciale Castello ha aderito al progetto green Ethosland e ha così donato al Comune di Città di Castello 45 alberi che, sabato 24 febbraio, sono stati piantumati all’interno del parco La Fornace in località RioSecco. Un progetto che ha coinvolto 22 centri commerciali italiani del gruppo Ethos con l’obiettivo di renderli ‘carbon neutral’, quindi in grado di compensare le emissioni di carbonio nell’atmosfera che producono. Ecco, dunque, la scelta di piantare nuovi alberi che, nello specifico, a Città di Castello sono stati 23 Quercus robur (Querce), 11 Quercus cerris (Cerri) e 11 Platanus ispanica (Platani).

Il progetto, promosso da Ethos, ha visto come partner Legambiente, Azzeroco2, Mosaico verde e i Comuni dei territori interessati, e ha coinvolto i giovani studenti delle scuole del territorio per sensibilizzarli alle tematiche ambientali attraverso il ‘Green Contest school’. Per quanto riguarda Città di Castello, sono stati 1.030 gli alunni partecipanti delle scuole Sacro Cuore, Pieve delle Rose e San Filippo. Quest’ultima, risultata vincitrice del contest con 546 elaborati prodotti, ha ottenuto una Castello Gift card del valore di 500 euro.

“Ringraziamo il Comune di Città di Castello per aver aderito a questa iniziativa – ha commentato Lucia Sannipoli, responsabile del Centro commerciale Castello – che ha visto insieme il nostro centro, l’amministrazione comunale e le scuole del territorio, con un’importante attività di sensibilizzazione dei giovani verso l’ambiente e il loro futuro. Con questo gesto, siamo felici di aver contribuito a rendere la nostra città più verde e pulita”.