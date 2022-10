Un'idea per la Vita Onlus presenta il suo calendario per sostenere le donne malate oncologiche nel recupero della propria immagine corporea

L'associazione Un'idea per la vita Onlus ha presentato lo scorso 19 ottobre, in occasione della giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno, il proprio calendario 2023. La onlus, impegnata in ambito regionale da tre anni, ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione, formando quanto più possibile l'opinione pubblica sulle malattie oncologiche femminili.

L’evento di presentazione del calendario si è tenuto presso l’aula magna dell’Università per Stranieri di Perugia, alla presenza del prorettore Rolando Marini, del consigliere della Provincia di Perugia Erika Borghesi, dell’assessore del Comune di Perugia Luca Merli e della presidente della Onlus Laura Cartocci che ha illustrato l’iniziativa.

Un calendario creativo

Il calendario, alla sua seconda edizione, porta la firma creativa del fotografo irlandese Paul Robb, docente all’Accademia di Belle Arti di Perugia e collaboratore di Steve Mc Curry, che ha scelto le splendide stanze del piano nobile di Palazzo Gallenga gentilmente concesse dal Rettore dell'Università per Stranieri, come set per lo shooting fotografico.

Protagoniste del calendario le madrine di Un’idea per la vita Onlus che a vario titolo collaborano con l'associazione e ne sostengono iniziative e progetti durante il corso dell’anno: Erika Borghesi, Elisa Chiatti, Cristina Clementi, Paola Fioroni, Chiara Giudice, Madalina Ghenea, Manuela Marinangeli, Eleonora Pieroni, Annalisa Satiri, Simona Toni, Francesca ed Emma del Toro.

A loro la presidente dalla Onlus Laura Cartocci ha affidato il ruolo di farsi ambasciatrici della prevenzione a tutte le età e di sensibilizzare le donne ad aderire agli screening periodici gratuiti messi a disposizione dalle Asl.

Il progetto ha trovato il pronto sostegno degli imprenditori Stefano Picchietti, Gianluca Bazzica, Enzo Guazzarini e Giuseppe Cellini, quest’ultimo presidente della Sezione Industria Grafica e Cartotecnica di Confindustria Umbria.

I progetti finanziati

Il ricavato del calendario 2023 sarà devoluto al progetto ‘Banca della Parrucca’ di Un'idea per la vita Onlus che, con i proventi delle iniziative organizzate durante l’ultimo anno, ha già acquistato dieci parrucche. L’obiettivo è di poterne acquistare ulteriori venti per le pazienti della Breast Unit e dell’Oncologia Medica, le strutture sanitarie di eccellenza che operano in sinergia nel percorso di ‘presa in carico’ delle pazienti oncologiche, dal momento della diagnosi al trattamento terapeutico e riabilitativo.

È proprio in questo contesto che la Onlus dara? il suo supporto a tutte le pazienti, garantendo il recupero della propria immagine corporea, sostenendole e aiutandole a riconquistare la forza necessaria per affrontare la malattia e gli effetti che le cure chemioterapiche portano con sé, al fine di ritrovare il benessere fisico, psicologico e sociale.

Verranno offerte parrucche igienizzate e in comodato d’uso gratuito e la consulenza, sempre gratuita e personalizzata, della hair stylist Alba Asa che supportera? le donne nella scelta e nella personalizzazione del toupet piu? adatto a loro e fornira? consigli utili per la sua manutenzione.

Laura Cartocci, presidente di Un’idea per la vita Onlus da dichiarato: “Il calendario della nostra Onlus sta diventando un appuntamento sempre più atteso con il quale ogni anno ribadiamo a tutte le donne di ogni età l'importanza della prevenzione. Con i proventi dell’iniziativa saremo felici di poter dare un aiuto concreto a tutte coloro che ne avranno necessità".

Un'idea per la vita Onlus realizza progetti riguardanti la prevenzione oncologica e con varie iniziative sostiene le donne e le loro famiglie in un momento particolare della loro vita. Grazie all’attivismo dei suoi soci fondatori e dei volontari e? gia? un punto di riferimento per le donne del territorio.