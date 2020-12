I tre moschettieri perugini della telecamera portano a casa nostra le immagini degli sport… tutti. Costantemente impegnati su campi dal calcio, palazzetti dello sport per pallavolo, basket e... tutto quanto fa competizione. Si chiamano Stefano Arcelli, Federico Borghesi e Alessio Goti, eternamente itineranti sui campi da calcio delle serie A – B e C.

Fra gli sport dei quali dànno conto, spiccano le tenzoni del calcio a 5, le nazionali di calcio under 21 e quella femminile, le gare ciclistiche e motociclistiche, lo sci. I primi due compari, Arcelli e Borghesi, sono impegnati alle telecamere. Alessio Goti, figlio d’arte (il padre è Gino, il noto regista radiofonico e televisivo Rai) in cabina di regia a dar vita ai replay e al montaggio dei servizi per i tg sport e le rubriche di settore.

Hanno ormai maturato una robusta esperienza e mettono a frutto un costante aggiornamento per adeguarsi ai ritmi galoppanti tecnologia. Grazie al magnifico tris della ripresa sportiva.