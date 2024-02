Perugia, sette anni di Mannaggia: alla scoperta dell’editoria indipendente

Il settore editoriale italiano è un ambito ricco di sfide e di fascino che spesso rimane ignoto ai lettori, di certo non a quelli che frequentano la libreria Mannaggia di Perugia. Questo angolo incantato di cultura celebrerà in questo fine settimana il suo settimo compleanno con due eventi che coinvolgeranno, oltre ai librai Francesca Chiappalone e Carlo Sperduti, anche due case editrici indipendenti.

Un traguardo significativo, non solo perché l’inflazione non dà tregua ma anche perché la cultura è purtroppo un bene facilmente sacrificabile e l'editoria indipendente deve contrastare la concorrenza della grande distribuzione.

In questi anni la libreria, che prende il nome da un racconto di Sperduti nel quale Mannaggia è un pianeta smontabile dove vivere meglio, ha passato momenti di alti e bassi. Nonostante ciò è rimasto sempre quel luogo in cui fuggire dalla realtà e riprendere fiato.

Come racconta Chiappalone anche quello attuale è un periodo economicamente difficile, proprio come per le altre attività del centro storico. Per fortuna ancora non sono stati fatti gli scatoloni e la saracinesca non è stata abbassata: “Vogliamo evitare che avvenga, vogliamo andare avanti e continuare a promuovere i libri e la letteratura che ci piace” sottolinea Francesca, che ha sempre portato alla luce le problematiche di una libreria indipendente e delle case editrici che la forniscono.

Ci sono molti professionisti che lavorano per rendere possibile la pubblicazione di un libro e il prezzo di copertina dipende da molti fattori, a partire dalle spese di produzione. La fetta più grande è quella della distribuzione pari al 62%, poi ci sono i costi di stampa il 15%, il diritto d’autore e l’impianto grafico originale del 9,65%, l’amministrazione e la gestione della casa editrice al -8%, le spedizioni e la promozione al 3% e la traduzione al 2,35%. Insomma nulla è casuale, nemmeno il costo di un libro che, per legge, non può essere scontato più del 5%.

Con i lettori Francesca e Carlo non si limitano a parlare delle trame e dei romanzi che amano ma cercano di sensibilizzarli su un altro aspetto importante, la conoscenza delle piccole e medie realtà editoriali che offrono un panorama incredibilmente variegato.

Per questo motivo, per celebrare il compleanno, venerdì 16 avrà luogo la presentazione della casa editrice déclic, fondata da Carlo Sperduti. Mentre sabato 17 ci sarà l’incontro con Michela Dentamaro, editrice di Rina Edizioni che valorizza le scrittrici italiane e straniere trascurate dalla critica: “Ha pubblicato una raccolta incredibile di racconti di Paola Masino, una delle più grandi scrittrici che abbiamo avuto in Italia” spiega Francesca. Al termine di entrambe le giornate ci saranno tante letture, moltissimi brindisi e infinite sorprese.

Mannaggia è dunque una realtà che merita attenzione e impegno, altrimenti non sarà possibile intristirsi se in futuro non ci sarà più nulla. Nessun cinema, niente librerie, teatri o altri spazi culturali. Per concludere, riprendendo le parole di Francesca: “Del domani non v'è certezza, intanto brindiamo ai sette anni”.