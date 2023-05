I ragazzi dell'Oncologia pediatrica in campo per la Winter cup

Un fine settimana all’insegna dello sport per i ragazzi e le ragazze in cura al reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, alcuni dei quali ospiti a Residence “Daniele Chianelli. I ragazzi, infatti, grazie al sostegno del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, hanno trascorso un weekend a Milano dove hanno avuto l’opportunità di partecipare alla quarta edizione della Winners Cup, il torneo di calcio dedicato a squadre composte da ragazzi e ragazze seguiti ai reparti di oncologia pediatrica di tutta Italia che si è svolto al "Konami Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti”, casa del settore giovanile dell’Inter. Sedici le squadre che hanno partecipato al torneo, ciascuna di 12 giocatori l’una, per un totale di circa 250 ragazzi e ragazze tra 15 e 20 anni, pazienti in cura o fuori terapia da non più di tre anni. Previste 6 squadre europee (Francia, Germania, Spagna, Grecia, Belgio, Olanda) e 10 italiane (Milano - Monza, vincitrice dell’ultima edizione del 2019, prima della pandemia; quella di Bari - Lecce e quella di Catania - Palermo, e poi ancora Genova - Torino, Trento - Padova, Bologna – Rimini - Modena, Pisa - Firenze, Aviano – Udine - Trieste, Napoli - Perugia e, infine, Roma). Al di là del risultato sportivo, i ragazzi di Perugia hanno trascorso un fine settimana all’insegna della spensieratezza e dei valori sportivi, hanno avuto l’occasione di visitare Milano, stretto amicizia con tanti loro coetanei che hanno condiviso esperienze simili e hanno avuto la possibilità di conoscere i loro idoli sportivi, come Marotta e Zanetti.

“Siamo davvero felici ed orgogliosi – ha commentato il presidente del Comitato, Franco Chianelli – di aver sostenuto, economicamente, ma anche con grande entusiasmo e partecipazione, questa bella iniziativa che ha reso i nostri ragazzi così contenti e soddisfatti. I nostri ragazzi, così come i bambini, stanno giocando una partita fondamentale per la loro crescita con coraggio e determinazione e noi saremo sempre accanto a loro, a fare il tifo, ma anche a supportarli in ogni modo. Sosteniamo ogni iniziativa del reparto perché sappiamo quanto sia importante regalare ogni giorno un sorriso, un motivo in più per mettercela tutta e insieme raggiungeremo grandi traguardi”.