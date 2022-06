I Lions Club dell’Umbria al fianco dei piccoli del reparto di Oncoematologia

I Lions Club dell’Umbria uniti per sostenere il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia, con una importante donazione destinata al reparto di degenza. Sono state infatti consegnate 10 poltrone letto che saranno posizionate in ogni camera dei ragazzi ricoverati per favorire il riposo dei genitori che assistono i piccoli degenti in cura al reparto. La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta nella sala Montalcini del Creo presenti i rappresentanti dei diversi Lions Club che hanno partecipato alla raccolta fondi promossa dal Lions Club Perugia Centenario e supportata dai diversi club della regione tra cui Perugia Maestà delle Volte, Trasimeno, Corciano , Spoleto, Terni Host, Concordia, Umbertide, Augusta Perusia, Fonti di Veggio, Leo Club Perugia e Deruta. Per l’azienda ospedaliera invece erano presenti il direttore generale Giuseppe De Filippi, la direttrice amministrativa Cristina Clementi e il direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica Dr. Maurizio Caniglia. Negli interventi che si sono susseguiti durante la cerimonia Il Presidente del Lions Club Perugia Centenario, Avv. Marta Bocci, ha tenuto a sottolineare come i Lions Club coinvolti abbiano saputo fare squadra assolvendo nel modo migliore allo spirito lionistico, ovvero promuovendo il progetto “Smile For Children” attraverso una serata che si è svolta ad aprile al Cantiere 21 dove la raccolta fondi ha realizzato oltre 6000 euro, cifra che è stata utilizzata per l’acquisto delle poltrone poi donate all’ospedale. Un particolare apprezzamento è giunto dal Direttore del reparto, il Dr Maurizio Caniglia, che ha sottolineato come Lions siano da sempre particolarmente vicini alle esigenze dei piccoli ricoverati affetti da tumore: “In questa occasione i club Lions si sono prodigati per accogliere in maniera più dignitosa chi assiste il bambino durante la degenza – ha affermato Caniglia – i ricoveri sono molto lunghi e quindi i genitori possono trascorrere il tempo in maniera più confortevole”. Gli ha fatto eco il Presidente del Club Perugia Centenario Marta Bocci che ha sottolineato: “Service come questi ci danno la forza, la grinta e la tenacia per essere sempre più forti ed uniti laddove c’è bisogno di noi, e per realizzare il nostro motto: là dove c’è bisogno lì c’è un Lions, e noi ci siamo sempre”.