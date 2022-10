I ladri gli rubano la medaglia d'oro del donatore, Avis gliela restituisce

Solidarietà a trecentosessanta gradi quella espressa da Avis Perugia, che ha voluto dimostrare la propria vicinanza e gratitudine a uno storico donatore di sangue, Enrico Cerasa, 82 anni, che alcuni mesi fa è stato derubato della sua medaglia d’oro. Il riconoscimento sottratto dai ladri che gli sono entrati in casa, gli era stato consegnato da Avis qualche anno fa per aver fatto oltre settanta donazioni. Un riconoscimento a cui l’anziano era molto legato.

Qualche giorno fa l’uomo, si è visto bussare alla porta da alcuni consiglieri Avis che sono andati a trovarlo per riconsegnare la medaglia sottratta.

Grande emozione e tanti grazie da parte di Cerasa e sua moglie, che ha ringraziato personalmente i quattro consiglieri Paolo Befani, Rita Nesta, Enzo Ragni e Fabrizio Rasimelli.

"Da sempre Avis premia i propri donatori in base al numero delle donazioni effettuate – sottolinea il presidente Avis Perugia ,Stefano Migliorati – in pochissimi riescono a guadagnare la medaglia d’oro, anche perché dopo i sessantacinque anni non è più possibile donare. Per questo motivo ci sembra corretto far riavere questo importante riconoscimento ad un nostro donatore di grande valore. Questo vuole essere un invito a tutti a continuare a donare, perché di sangue ce ne è sempre bisogno".