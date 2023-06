I 90 anni sono i nuovi 18: nonna Imelda pronta per conseguire la maturità

Lo scorso 3 febbraio Imelda Starnini ha spento 90 candeline e oggi, mercoledì 21 giugno, ha preso posto fra i banchi dell'istituto San Francesco di Sales nel cuore di Città di Castello per la prima prova scritta della Maturità 2023. È arrivata fin qui per coronare il sogno di diventare una maestra, un percorso che per varie vicissitudini non ha potuto realizzare.



Nata a Selci Umbro nel comune di San Giustino, Imelda Starnini classe 1933 è una donna straordinaria fra le prime a prendere la patente dell’auto. Con la sua Giardinetta Belvedere accompagnava spesso chi aveva bisogno di muoversi dal paese, non si è fermata nemmeno nel periodo della tubercolosi quando portava i figli a vedere i genitori nel sanatorio di Città di Castello, fino a quando, in maniera lieve, contrasse anche lei la malattia.

Imelda viveva a casa della zia Rosina e proprio qui ha conosciuto Don Marcello Mercatelli, i due si sono innamorati e Marcello, dopo aver chiesto la dispensa dei voti, è riuscito a sposare la sua amata. Da questa unione sono nati Luca e Sara e successivamente tre nipoti. Proprio i figli hanno aiutato la madre a realizzare il sogno di diventare maestra: “Gli eventi della vita non le hanno permesso di realizzare il suo desiderio e nonostante nel 1978 fosse già mamma di due bambini conseguì il diploma di licenza della scuola media, ancora oggi ultranovantenne – spiega la figlia Sara - tutti i giorni racconta di essere tanto dispiaciuta per non essere diventata maestra. Per questo abbiamo chiesto la possibilità al Professor Simone Polchi, dirigente scolastico dell’Istituto San Francesco di Sales, di aiutarci ad esaudire questo desiderio della mamma. Ed oggi Imelda è in classe pronta a rincorrere il sogno di una vita”.



A novant'anni compiuti ha dunque deciso di rimettersi a studiare giorno e notte per conseguire il diploma di maturità e racconta: “Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame, un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito. Ora sono qui e grazie all’aiuto della mia famiglia inizio il percorso di prove, che spero, mi condurranno ad ottenere il diploma”. E ancora: “Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi qui con me ed in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli esami: lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione. Bisogna crederci, così mi hanno insegnato i miei genitori. Avanti ragazzi ora non si scherza più”.