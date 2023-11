Due scienziati dell’Università di Perugia tra i più citati al mondo: il riconoscimento di Clarivate Analytics

Due docenti dell’Università degli Studi di Perugia sono stati inseriti nella prestigiosa lista degli “Highly Cited Scientists 2023” di Clarivate Analytics, che raccoglie i nomi dei ricercatori e delle ricercatrici che hanno pubblicato i lavori più citati e impattanti nei vari ambiti scientifici negli ultimi dieci anni.

Si tratta del professor Filippo De Angelis del dipartimento di Chimica, biologia e biotecnologie e del professor Mario Mandalà del dipartimento di Medicina e chirurgia, che hanno ricevuto il riconoscimento rispettivamente per il sesto e il terzo anno consecutivo.

Il professor De Angelis è stato premiato nella categoria interdisciplinare per le sue ricerche sullo sviluppo e l’applicazione di metodi di simulazione quantomeccanica a materiali e processi per tecnologie fotovoltaiche di nuova generazione. Il professor Mandalà, invece, è stato premiato nella categoria Medicina Clinica, per le sue ricerche cliniche e traslazionali sul melanoma, sul cancro gastrointestinale e sulle complicanze tromboemboliche nei pazienti oncologici.

Entrambi i docenti rappresentano dunque una valida testimonianza dell’eccellenza della ricerca svolta all’Università di Perugia e il suo impatto a livello internazionale.

La lista degli Highly Cited Scientists di Clarivate Analytics comprende solo 6.849 scienziati e scienziate di tutto il mondo in tutti i campi, ovvero solo circa uno su mille ricercatori e ricercatrici. L’Italia si colloca al decimo posto, con 115 ricercatori e ricercatrici “highly cited”.