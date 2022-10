Francesca Chillemi e il cast di "Che Dio ci aiuti" per la prima volta a Perugia: set in piazza IV Novembre

Francesca Chillemi e la troupe dalle serie tv "Che Dio ci aiuti" sono a Perugia per la prima volta, a girare alcune scene della prossima stagione in programma per il 2023.

"Che Dio ci aiuti 7" segna una svolta per tutti i fan della serie di Rai 1: come già comunicato da mesi la Suor Angela di Elena Sofia Ricci fa le valigie ed esce di scena. La vedremo dunque per un’ultima volta, pronta a lasciare il testimone a Francesca Chillemi: già forte di un ruolo importante ed amato, Azzurra diventa la protagonista della serie. Scopriamo qualcosa in più sulla settima stagione della serie.

Suor Angela, Elena Sofia Ricci, lascerà il convento per andare a lavorare con le detenute in un carcere e le redini della serie passeranno nelle mani di Francesca Chillemi e della sua Azzurra.

Una trasferta dalla vicina Assisi dove la fiction è ambientata da alcuni anni ormai. Anche per la sua settima stagione gli episodi trasmessi saranno 20, in onda nel corso di 10 serate (dunque due per volta).