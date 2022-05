L'hairstylist perugina Valentina Fiorucci "firma" l'acconciatura di Miss Europe

Un successo a livello internazionale, che premia la professionalità e la creatività che fanno dell’Umbria una delle regioni italiane al top. È quello che ha ottenuto l’hair stylist perugina Valentina Fiorucci alla decima edizione del concorso di bellezza “Miss Europe Continental”, svoltosi a Castel Volturno in provincia di Caserta, cui ha partecipato insieme ad altri affermati colleghi provenienti da tutta Italia.

L’acconciatrice, che con il socio coiffeur Daniele Mechelli gestisce dal 2014 il salone “Colore Parrucchieri” a Perugia, ha ideato il particolare look proprio della miss che, tra le 43 finaliste, ha trionfato sul palcoscenico del Teatro Sant’Aniello, nell’importante evento, per la sezione “World”.

Si tratta della bellissima iraniana Mina Jay, alla cui affermazione non sono stati certamente estranei, oltre all’indiscutibile avvenenza, la competenza e l’estro con cui l’hair stylist umbra si è presa cura della sua imponente capigliatura.

“Un tipo di capello riccio particolarmente difficile da gestire”, ricorda Valentina, che non nasconde la grande soddisfazione per il risultato raggiunto con il suo impegno professionale. Così come per il fatto di essere stata scelta dagli organizzatori della kermesse, dopo aver ammirato il lavoro svolto dalla sua parrucchieria sull’apposita pagina Instagram.

“Sono stata anche fortunata - ammette - perché in un primo momento avrei dovuto seguire Miss California, che però ha rinunciato a prendere parte alla competizione, per cui sono stata poi abbinata alla concorrente dell’Iran. Già l’essere approdata a questa prestigiosa manifestazione costituiva per me un sogno che si stava realizzando, ma quando sul palcoscenico ho visto la ?mia’ Mina andare avanti sbaragliando la concorrenza, trovarsi nella triade finale e poi vincere, non ci potevo credere, mi sembrava di toccare il cielo con un dito e ancora... devo tornare con i piedi per terra! Ma appena mi sarò ?svegliata’, mi metterò subito all’opera con i prossimi progetti, tra cui la partecipazione all’edizione 2023 di questo concorso”.

“Mi piace pensare, comunque, - conclude l’hair stylist di Perugia - che la vittoria di Mina appartenga forse un po’ anche a me!”