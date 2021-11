Attacco hacker ai servizi informatici del Comune, la consigliera Tizi (M5s): "Preoccupati per la sicurezza"

Attacco hacker ai servizi informatici del Comune di Perugia, la consigliera comunale Francesca Tizi, capogruppo M5s, chiede di conoscere cause e danni, ma l'assessore non è in consiglio comunale.

"Ieri mattina alla seduta di question time del consiglio comunale era prevista l'interrogazione che ho depositato il giorno 8 novembre per conoscere le cause, i danni subiti e l'attuale stato di efficienza e di sicurezza del sistema informatico del Comune di Perugia dopo l'attacco hacker dello scorso 3 novembre - scrive Francesca Tizi - ma l'assenza dell'assessore ci ha impedito di avere informazioni in proposito".

Secondo la consigliera M5s "la questione continua a destare preoccupazione soprattutto in ordine al fatto che il Comune di Perugia è in possesso di dati sensibili dei cittadini e quindi di dati di rilevante importanza - si legge nella nota - Abbiamo chiesto chiarezza ed oggi l'assenza dell'assessore ci mette ancor più in allerta. I cittadini hanno bisogno di trasparenza e risposte e non basta di certo un generico comunicato stampa di rassicurazione - peraltro uscito a poche ore dal deposito della mia interrogazione - a fornire le risposte di cui la cittadinanza ha bisogno".

Per Francesca Tizi "la preoccupazione avvertita è, dunque, forte, ma purtroppo ancora oggi a più di venti giorni dall'attacco hacker, non è possibile avere un confronto diretto con l'assessore".