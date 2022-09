Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz sempre più "umbre": dopo Montefalco, tappa a Solomeo

C'è molta Umbria nel cuore di Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz. In Italia in occasione dei 50 anni della prima, le due star di Hollywood hanno apprezzato le eccellenze della nostra regione in più occasioni. Da quelle della tavola, gustando le prelibatezze della Locandadel Teatro di Montefalco, a quelle della moda. Ieri, infatti, sono state in visita alla Brunello Cucinelli di Solemeo, accolte dalla famiglia Cucinelli al completo. Visita nella quale c'è stato spazio, si scoprirà, ancora una volta per i sapori locali. Lo rende noto lo stesso Brunello in un post su Instagram.

"Desidero ringraziare le carissime Gwyneth Paltrow, Cameron Diaz e gli altri stimati ospiti che ieri ci hanno onorato della loro visita, qui a Solomeo, anche decantando i rigatoni al pomodoro e mozzarella da me tanto amati - scrive Cucinelli - Sono rimasto profondamente colpito dalla loro umana semplicità e amabilità. È stato per me un autentico piacere potermi confrontare con delle persone così speciali sui grandi valori dell’umanità e su come provare a governare quel mal dell’anima presente in ognuno di noi e, da sempre, nell’essere umano di ogni tempo".



"Grazie di cuore, inoltre, per averci ricordato il vostro amore per i nostri borghi e la bella terra umbra, con infinita gratitudine" conclude il messaggio Brunello.