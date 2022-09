Guida sicura e mobilità green, il Rotary Trasimeno in prima linea

Sicurezza stradale e guida sicura, due temi di grande attualità che il Rotary Club Perugia Trasimeno affronta ormai da 13 anni organizzando corsi di guida sicura per i giovani, ma anche convegni sui temi della mobilità e della sicurezza. L’ultima iniziativa del Club, svolta in collaborazione con l’autodromo di Magione e con il CNESS (centro nazionale educazione e sicurezza stradale) che ha la sua sede proprio sul circuito Borzacchini, ha visto coinvolti una decina di allievi tra cui anche alcuni autisti della Misericordia di Magione e due agenti della polizia municipale di Perugia. Dopo una dettagliata sessione teorica svolta dagli istruttori del Cness, si è quindi passati agli esercizi a bordo delle vetture per meglio comprendere le dinamiche della frenata di emergenza con e senza ABS e il controllo delle sbandate. In una sala gremita, dopo la consegna dei diplomi ai partecipanti al corso si è quindi aperto il dibattito che ha trattato diversi temi, dalla sicurezza alle norme del codice che regolano la circolazione dei veicoli alle nuove tecnologie green e che ha visto gli ospiti alternarsi sul palco. Dopo il saluto di benvenuto del Presidente Simone Tomassini , e del Past President Luigi Gargiulo, promotore attivo dell’iniziativa, si sono alternati diversi interventi ad iniziare da quello dell’assessore alla mobilità del comune di Perugia che ha rivolto parole di grande apprezzamento all’iniziativa del Rotary, sottolineando come l’educazione stradale, soprattutto rivolta ai giovani, rappresenti un elemento essenziale. “I ragazzi che si metto alla guida per la prima volta devono farlo con responsabilità e attenzione, evitando di commettere quegli errori che sono spesso motivo di incidenti anche gravi” ha commentato Merli. Gli ha fatto eco il primo dirigente della Polizia Stradale di Perugia Francesco Cipriano che ha ricordato la campagna europea sulla sicurezza Safety Days, ovvero una giornata in sinergia con tutte le polizie stradali d’Europa che non abbia vittime sulla strada, un impegno che dovrà coinvolgere tutti i cittadini anche attraverso il sito www.roadpol.eu, dove tutte le polizie d’Europa dal 16 al 22 settembre invitano a dare la propria adesione. Per quanto riguarda invece i corsi di guida sicura per i giovani il Comandante Cipriani ha indicato la formazione come unica strada efficace per insegnare ai giovani un uso del veicolo, anche attraverso la piana comprensione dei rischi. Ruggero Campi, Presidente dell’Automobile Club di perugia ha rimarcato l’impegno del Rotary che in 13 anni ha assunto il suolo di vero ambasciatore dell’educazione e sicurezza stradale, organizzando ogni anno corsi di guida sicura all’autodromo di Magione, consentendo a tante persone di comprendere quali sono i limiti personali alla guida di un’auto, permettendo una maggiore padronanza della propria vettura soprattutto in condizioni di emergenza. Tenendo fede al tema del convegno “Guida sicura in green” non sono mancati infine alcuni interventi tecnici da parte dell’Ing Pio Castori, che ha illustrato l’evoluzione delle diverse motorizzazioni ecologiche, partendo dall’ibrido passando poi all’analisi della trazione elettrica e dello sviluppo delle batterie. A conclusione infine ha preso la parola Nicola Palomba, concessionario perugino dei marchi Honda e Zero motorcycle,partner dell’iniziativa, che ha descritto le modalità e i vantaggi dell’utilizzo e della guida delle auto e delle moto elettriche.