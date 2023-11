Michelin: la stella di Ada Stifani: "Che regalo ci siamo fatti. Il segreto? La nostra squadra"

“Aspetta ti richiamiamo noi ché qui siamo ancora un po’ sotto choc”. Lorenzo Dagioni prende tempo. Ada Stifani ha avuto da poco la conferma che la sua cucina è entrata in quel ristretto club che può vantare una stella sotto il proprio nome. E l’emozione, i pensieri, le persone da ringraziare e salutare sono un fiume in piena. La chef Ada Stifani, prima donna a ottenere il riconoscimento in Umbria, porta la stella nel centro storico di Perugia, in corso Cavour, nel ristorante, 20 coperti, che porta il suo nome. A pochi metri c’è L’Officina, dove da anni dà dimostrazione di un potenziale che, con questa nuova creatura, è esploso. “Ma questo non è il punto di arrivo, è una tappa” aggiunge Lorenzo quando la telefonata riprende, dopo una pausa di decompressione. Lorenzo che del progetto è una delle due anime, un progetto che è ben chiaro nelle loro menti, che chiaro lo è sempre stato: “Il ristorante è nato per puntare a questo livello, è stato pensato, voluto, creato per questo. Certo, arrivare subito a questo risultato. Be’, no non ce lo aspettavano” commenta Ada. Subito quanto? Un batter di ciglia, visto che Ada Gourmet non ha neanche un anno di vita. Ha aperto al pubblico il 26 novembre del 2022. “Neanche un anno sì. Effettivamente, devo dire che i ristoranti che hanno ottenuto la stella così velocemente non dovrebbero essere molti. Che dire? Noi ce l’abbiamo messa tutta, sempre. Che regalo ci siamo fatti”. Noi. Perché Ada Gourmet è il ristorante della sua chef, ma è un lavoro di squadra. Il segreto del successo, secondo chef Stifani. “Assolutamente, il segreto è la nostra brigata: ragazzi giovani, preparati, determinati in quello che fanno. Ragazzi focalizzati su questo e determinati a fare sempre meglio. Il segreto sta qui”. E adesso? “Adesso stacchiamo una settimana, ci concediamo un piccolo restyling, poi di nuovo al lavoro” spiega Ada. Prossimo obiettivo? Ridono al telefono in vivavoce la chef e Lorenzo: “La seconda stella? A Perugia non c’è mai stata. Perché no?”.