Guida Michelin 2022, assegnate 35 nuove stelle: c'è anche un ristorante di Perugia

Brilla a Perugia una delle 35 nuove stelle della prestigiosa 'Guida Michelin Italia 2022' dedicata ai migliori ristoranti della Penisola, la cui la 67ª edizione è stata presentata oggi (martedì 23 novembre).

Si tratta del ristorante 'L'Acciuga', locale alle porte della città (in via Settevalli), che è uno dei 33 a cui è stata assegnata una stella mentre la Campania festeggia con l'assegnazione di due stelle ai ristoranti 'Tre Olivi' e 'Krèsios'.

In tutto sono appunto 35 le novità stellate che hanno delineato un nuovo firmamento in 14 regioni d'Italia. La App 'Michelin ristoranti' è disponibile gratuitamente dalle ore 19.00 di oggi per iOS e Android. L’edizione cartacea della Guida MICHELIN Italia 2022 sarà invece disponibile in tutte le librerie a partire dal 3 dicembre.