Alla scoperta della Scarzuola esoterica con la nuova guida di Marco e Martino Nicoletti

Alla scoperta della Scarzuola, la misteriosa cittadella alchemica creata dall’architetto Tomaso Buzzi tra le colline dell’Umbria occidentale con la nuova guida di Marco e Martino Nicoletti.

Dimenticata in rovina per anni, quindi riscoperta, ristrutturata e completata da Marco Solari, erede dell’artefice, l’opera nasce dal connubio di due organismi distinti: un antichissimo romitorio francescano, la Scarzuola, risalente al 1220, e la Buzziana o Buzzinda, vera e propria cittadella teatrale alla quale Buzzi lavorò dal 1956 fino al 1978. Sorta di primigenia città rituale, ricca di strutture simboliche, la creazione di Buzzi contiene tutti i motivi legati alla cultura del giardino ermetico.

Qui riappaiono gli elementi di un fantastico teatro della conoscenza capace di coniugare il razionalismo occidentale con la simbologia orientale, i sentimenti della natura con la luminosità divina, attraverso un percorso filosofico. “La Scarzuola.

Una guida alla cittadella esoterica” è il testo di Intermedia Edizioni, in distribuzione nazionale dal 24 ottobre che ci conduce alla scoperta di un universo fatto di pietra e affascinanti simbolismi da scoprire e saper decifrare”. A firmarlo ci sono due specialisti come Marco e Martino Nicoletti.

Ideata ripensando a tutta una carriera artistica e intellettuale, questa “piccola Pompei di un sol uomo” costituisce oggi un unicum senza uguali, una rappresentazione dell’architettura intesa non come semplice funzionalità, ma come processo di maturazione di crescita e di conoscenza.

Ecco dunque una guida capace di accompagnare il lettore attraverso i significati esoterici della Scarzuola, stupefacente macchina iniziatica, vero e proprio congegno terapeutico a cielo aperto.

Gli autori.

Marco Nicoletti è giornalista e scrittore. Collaboratore di periodici di settore e istituzioni scientifiche, è curatore di convegni e mostre sull’economia dell’arte in Italia e all’estero. Ha pubblicato diversi saggi sulla valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico italiano. Per l’editore Intermedia ha pubblicato “La Perugia dei papi. Tirannie, perversioni e splendore”, “Il mistero di Perugia. Miti, figure, enigmi”, Fiat Lux. Simboli, proporzioni e armonie costruttive.

Martino Nicoletti è scrittore, artista multimediale e antropologo specialista delle religioni himalayane. È autore di numerosi volu mi dedicati alle religioni asiatiche,libri di viaggio e fotografici, opere letterarie e artist’s book pubblicati in più lingue.