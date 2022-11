INVIATO CITTADINO A Monteripido un ciclo di conferenze per parlare delle guerre di ieri e di oggi

A Monteripido un ciclo di conferenze per parlare delle guerre di ieri e di oggi. Per conoscere e riflettere. Dalla Bibbia all’Ucraina.

Dal 16 dicembre al 14 aprile, 7 incontri (dalle 18:30 alle 20:00), organizzati dal Settore Animazione Biblica della Diocesi di Perugia-Città della Pieve.

Alla presentazione del vescovo Ivan Maffeis, seguiranno le relazioni di Padre Giulio Michelini, predicatore del Papa (16 dicembre), Teodora Tosatti (13 gennaio), Alessio Fifi (3 febbraio), Ombretta Pettigiani (24 febbraio), Georges Massinelli (10 marzo), Giovanni Zampa (14 aprile).

Armageddon dell’Apocalisse, Genealogia del Serpente, Lupo e Agnello… sono temi di guerra o convivenza sui quali faranno luce fior di relatori, biblisti di fama e predicatori.

“I numerosi conflitti armati che sono in corso preoccupano seriamente”, ha detto Papa Francesco. Pertanto: “I rischi per il pianeta e per le persone sono sempre maggiori”.

È questo il grido di allarme lanciato dal Pontefice, il 10 settembre 2022, che interpella credenti e non credenti. Non va nascosta la realtà del male, ma occorre anche aprire il cuore alla speranza con la preghiera.