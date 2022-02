INVIATO CITTADINO Il cuore grande di Perugia si apre a iniziative di sostegno alla comunità ucraina

Il cuore grande di Perugia si apre a iniziative di sostegno alla comunità ucraina. Accoglienza e raccolte in atto.

Intanto l’Udu, raccogliendo richieste provenienti dal mondo accademico ucraino, si dichiara disponibile ad operare per assecondare l’accoglienza di studenti ucraini nelle nostre strutture universitarie, in molti casi libere.

Parte anche una speciale raccolta di fondi e materiali. La promuove l’Associazione ricreativa e culturale “Centro Lingua e cultura russa in Umbria”, Scuola russa Teremok di Perugia.

Si dice: “A tutti i membri della nostra Associazione, cittadini di Paesi dell’Est e italiani residenti in Umbria, sensibili alla situazione tragica che si è creata in Ucraina, che ci addolora e unisce tutti, si comunica che presso la chiesa greco-cattolica di via Caprera 29 è stata creata una raccolta fondi per beni di prima necessità”.

Si aggiunge: “Chi fosse interessato è pregato di recarsi, oggi stesso, dalle 13:00 alle 17:00 presso la chiesa all’indirizzo indicato”.

“Per informazioni rivolgersi al sacerdote Vasilyy o a Nataliya Savchenko” [segue cellulare].

Un successivo messaggio aggiunge: “Non si richiedono solo fondi, ma anche beni di prima necessità: vestiti puliti (in buono stato), coperte, prodotti alimentari a lunga scadenza in barattoli o in busta, cibo liofilizzato, frutta secca, bende, medicinali, kit di primo soccorso”.

Perugia saprà rispondere da par suo.