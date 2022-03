Guerra in Ucraina, continua la solidarietà dei perugini: concerto e raccolta fondi all’Auditorium Marianum di Corso Cavour

Concerto e raccolta fondi pro Ucraina all’Auditorium Marianum di corso Cavour. Un evento fortemente voluto dal direttore dell’Istituto Musicale Frescobaldi, Guido Arbonelli. Con la partecipata adesione del cardinale Gualtiero Bassetti, di don Marco Briziarelli (presidente Caritas diocesana) la presenza dell’Assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia, e convintamente assecondato da una serie di qualificate collaborazioni. In primis quella dei giovani musicisti che si sono esibiti insieme ai Maestri Arbonelli e Natalia Benedetti. Giovani formati con rigoroso impegno: Letizia Rossi, Giammarco Santoni, Giovanni Tanzarella (clarini) e Alessio Pedini (pianoforte).

La parte vocale ha visto protagonista la cantante Maria Grazia Pittavini, docente al Conservatorio Morlacchi e al Frescobaldi. Coordinamento e presentazione di Marco Terzetti, presidente della sezione perugina dell’Associazione ex internati nei lager nazisti. Testimonianze commosse di alcune rappresentanti ucraine, ospitate coi loro bambini presso le case dei musicisti. Ringraziamenti non rituali anche da parte del sacerdote don Basilio, pastore della comunità che si riunisce alla chiesa di Santa Maria delle Grazie di via Caprera.

Rappresentanze delle Associazioni che avevano aderito all’iniziativa. Oltre alle offerte di ospitalità, sono significative anche le somme raccolte a favore dell’accoglienza. Un pomeriggio in cui Perugia ha avuto modo di manifestare, ancora una volta, un atteggiamento di apertura e generosità.