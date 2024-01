Installati, divelti e rimessi, a Perugia continua senza tregua la "guerra" ai paletti antisosta

Paletti che spariscono, paletti che tornano. Il conteggio dei paletti a tutela dei marciapiedi e per contrastare la sosta selvaggia che vengono centrati da mezzi in manovra o per un incidente, o semplicemente rimossi per parcheggiare l’auto, si aggiorna di giorno in giorno.

Qualche tempo fa era stata segnalata una situazione nella zona di corso Cavour-Tre Archi ( leggi qui ), che subito bisogna aggiornarla. La palina con gli orari della raccolta differenziata giace abbandonata, nascosta in mezzo alle aiuole, dopo essere stata sradicata dai giardini Moretti-Caselli.

Sempre nella stessa area è stato spezzato un paletto che chiude l’accesso ai giardini. Lo si può vedere ancora lì, appoggiato al muro, vicino all’ingresso del rifugio antiaereo.

Ai Tre Archi il Comune di Perugia aveva installato tre paletti di ferro per impedire l’accesso alle auto all’interno dei giardinetti, trasformati in area di sosta abusiva. Un primo paletto è sparito, permettendo così l’accesso ai giardini con le auto. Prima ancora era stato abbattuto il segnale verticale dell’attraversamento pedonale. Il secondo paletto è stato colpito da mezzi in manovra, che spesso entrano e parcheggiano all’interno dei giardini ed era rimasto in bilico. Nei giorni scorsi gli operai del Comune hanno riposizionato il segnale dell’attraversamento, rimesso il paletto mancante e cementato quello pericolante.

Davanti alla Porta di San Costanzo, infine, sono stati divelti, a seguito di incidente, i paletti che costeggiano la curva che immette in viale Roma e demarca il passaggio pedonale (senza marciapiede) in terra battuta. Da settimane i paletti piegati giacciono a terra. Spariti ormai da tempo i paletti che impedivano alle auto di sostare sotto gli alberi di viale Roma, dove ormai la sosta selvaggia è diventata ordinaria, con auto che spuntano da sotto gli alberi, occupando, pericolosamente, parte della carreggiata.