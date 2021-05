Gubbio, ordinanza del sindaco: alcol vietato il 14 e il 15 maggio, multe fino a 1000 euro

Niente alcol a Gubbio. Per il 14 e il 15 maggio il sindaco, con un'ordinanza appena firmata, "vieta ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e di distributori automatici operanti nel territorio comunale la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e la vendita e somministrazione di tutti i tipi di bevande in contenitori in vetro e in contenitori metallici".

L'ordinanza, spiega il Comune di Gubbio, "sarà in vigore su tutto il territorio comunale dalle 16 del 14 Maggio alle 22 del 15 Maggio. I titolari di bar, esercizi commerciali e locali che non dovessero rispettare l’ordinanza verranno multati con una sanzione pari a 1.000 euro".

E non è finita qui. L'ordinanza dispone anche "il divieto di consumo di alcolici su area pubblica, che sarà in vigore dalle ore 16.00 del 14 maggio alle 22 del 15 maggio. I trasgressori verranno puniti con una sanzione pari a 50 euro".