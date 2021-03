Gubbio in lutto, è morto Remo Bellucci: "Uomo tenace, capace di combattere fino alla fine"

Gubbio in lutto. Il sindaco Filippo Stirati, sottolinea una nota del Comune, "esprime il suo cordoglio per la recente scomparsa di Remo Bellucci, uomo tenace, capace di combattere fino alla fine, impegnato da sempre in molteplici campi: dalla politica - ricorda Stirati - che lo ha visto tra i banchi del Consiglio Comunale per molti anni, allo sport".

E ancora: "Impossibile dimenticare la sua passione calcistica, tanto forte da portarlo a dar vita, insieme ad altri, al Fontanelle calcio, una realtà di grande valore sportivo, ma anche sociale e culturale. Rinnovo di cuore a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale - chiude il sindaco - la vicinanza alla famiglia e alle persone a lui care".