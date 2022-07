INVIATO CITTADINO La ‘matteria’ di Gubbio forse legata alle esalazioni della canapa

La ‘matteria’ di Gubbio, e di altre località, forse legata alle esalazioni della canapa. È la tesi suggerita dall’amico assisiate Marcello Betti che scrive

“Tantissimi sono i luoghi del nostro territorio ove era in uso la lavorazione della CANAPA”.

Vuoi spiegarti meglio?

“Esistono Toponimi legati ai MATTI che ne documentano l’esistenza”.

Aggiunge: “Anche qui, nella frazione Viole di Assisi, c'è un luogo ricco di acque, denominato MILLEMATTI”

Cosa c’entra Gubbio? Cosa c’entrano le acque?

“A Gubbio, sopra al torrente Camignano, c'è la Fontana del Bargello, dove si può ottenere la “Patente da MATTO".

A cosa lo leghi?

“Lungo questi corsi d'acqua, un tempo, dopo la raccolta nei mesi estivi, le piante della Canapa venivano inumidite, per la loro lavorazione, nei mesi invernali, in luoghi chiusi”.

Dunque?

“Si operava in capanne o stalle e gli scarti di lavorazione alimentavano i focolari”.

Di conseguenza?

“I fumi della combustione, inalati dai lavoranti, conferivano loro un senso di allegra esaltazione, tale da farli definire MATTI..!!!

Accade anche altrove?

“Esiste anche il gruppo folk Matti delle Giuncaie, Grosseto”.

PS: Come sia, l’Inviato Cittadino precisa che le scalette della Canapina (tra viale Pellini e piazza del Drago) non hanno a che vedere con la “matteria”, ma col fatto che gli artigiani si attorcigliavano intorno alla vita la materia prima e poi scendevano intrecciando a canapa per ricavarvi “canapi”, ossia grosse corde.