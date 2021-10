Gubbio in lutto, è morto Giuseppe Vispi: "Un uomo profondamente attaccato alle sue origini"

Gubbio in lutto. Il sindaco Filippo Mario Stirati annuncia con una nota la morte dell'imprenditore eugubino Giuseppe Vispi: “Esprimo, a mio nome e di tutta la città, le più sentite condoglianze alla famiglia e ai figli di Giuseppe Vispi, scomparso all’età di 85 anni”.

E ancora: “Serio e impegnato nel suo lavoro, con l’azienda Fratelli Vispi, indimenticato presidente del Gubbio nell’anno della promozione in Serie C2, che ha riportato la squadra nei professionisti dopo quasi quarant’anni, ricordo Giuseppe Vispi - prosegue il sindaco - come un uomo molto pacato, cortese, capace di portare serenità in ogni ambiente che frequentava. Un dirigente straordinario, un uomo profondamente attaccato alle sue origini, all’Università dei Muratori, al mondo ceraiolo, alla sua famiglia e alla città intera: giunga davvero alla moglie Silvana, ai figli Michelina, Giorgio e Roberto la mia più sentita e affettuosa vicinanza per la perdita di un uomo che difficilmente dimenticheremo”.