A Gubbio l'IIS Cassata-Gattapone attiva il sostegno psicologico per studenti, famiglie e personale scolastico

Una lodevole iniziativa arriva dall'Istituto Superiore Cassata-Gattapone di Gubbio, che - in un momento difficile come quello della pandemia ancora drammaticamente in corso - oltre ad aver attuato al meglio la didattica a distanza, ha posto attenzione anche alla condizione psicologica di studenti, famiglie e personale scolastico.

A partire da questa settimana è infatti stato attivato uno "sportello di supporto psicologico teso a prevenire o trattare le varie forme di disagio derivanti dalla complessa fase pandemica in atto ormai da mesi", come si legge in una circolare della scuola. Il servizio è completamente gratuito.

Il servizio scaturisce dal protocollo d'intesa siglato tra Ministero dell'Istruzione e C.N.O.P. (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi), che prevede una serie di obiettivi e strumenti orientati alla promozione del benessere e della prevenzione.

"La nostra scuola - afferma il dirigente scolastico prof. David Nadery - ha ottenuto per questo progetto un finanziamento complessivo di 4800 euro, che abbiamo destinato a questo servizio di supporto psicologico attivato da ora e fino a Giugno 2021. L'assegnazione è avveuta tramite bando, dal quale abbiamo selezionato due professionisti che sono disponibili negli orari e giorni indicati per incontrare, sia in presenza a scuola (nelle condizioni di totale sicurezza), sia attraverso la piattaforma che usiamo per la dad, studenti, familiari, docenti o personale ATA che ne facciano richiesta".

Oltre alle criticità della didattica a distanza, infatti, non bisogna trascurare l'enorme fatica dei ragazzi (ma anche delel famiglie e dei docenti) a vivere l'emergenza sanitaria in atto, che purtroppo non accenna a smorzarsi: ogni regola della vita sociale è stata stravolta e di questo disagio poco si parla.

"Nel nostro Istituto - prosegue il prof. Nadery - già da tanti anni esiste un Centro di informazione e consulenza, una sorta di sportello previsto da un'apposita legge già negli anni 90: alcuni docenti formati si rendono disponibili a incontrare i ragazzi che ne fanno richiesta per parlare delle proprie difficoltà di ogni genere, dalla scuola, alla famiglia, ad altre problematiche personali. Attraverso questa realtà, negli anni, abbiamo ascoltato e accompagnato tanti studenti, incrociando tantissime realtà, interagendo sempre con le istituzioni del nostro territorio. Ci auguriamo che questa nuova iniziativa dello sportello psicologico possa continuare in questa direzione".

Come si fa per accedere allo sportello

L'iniziativa è risevrata agli studenti dell'IIS CAssata-Gattapone di Gubbio, ai loro familiari, al personale docente e non docente. Gli psicologi sono disponibili il lunedì (ore 9-12) e il martedì (ore 14 - 17) previo appuntamento contattando la scuola al numero 075/9235911.