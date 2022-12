Indagine, IIS Gattapone sempre più internazionale: studio delle lingue, Erasmus e cultura Ue, le armi in più degli studenti

L’Osservatorio Nazionale sull’Internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca, creato da Fondazione Intercultura in collaborazione con IPSOS, ha ancora una volta confermato l'ottimo rendimento dell’IIS Cassata Gattapone in fatto di internazionalizzazione in un’indagine annuale volta a rilevare le attività svolte in questo ambito dalle scuole secondarie di II grado e il coinvolgimento dei diversi soggetti coinvolti (docenti, studenti, nfamiglie).

Quest’anno l’Indice di Internazionalizzazione medio delle scuole italiane è risultato pari a 46 punti, e l’Istituto I.I.S. "Cassata Gattapone" ha totalizzato un punteggio pari a 59, che colloca l’istituto eugubino ai vertici della Regione Umbria e a livello nazionale. Nel settore “Lingue”, l’attività dell’Istituto risponde infatti a molti degli indicatori utilizzati, in quanto gli alunni possono studiare, negli Indirizzi dell’ambito Economico, ben 4 lingue (inglese, spagnolo, francese e tedesco), in varie classi viene utilizzato il metodo CLIL (per l’’insegnamento in lingua inglese di tematiche di discipline non linguistiche), ogni anno sono organizzati corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche per inglese, francese e spagnolo, sono attivati corsi di lingua per docenti, e sono svolti soggiorni-studio e viaggi di istruzione all’estero.

Nel Settore “Progetti e Mobilità” molto intensa è l’attività dell’Istituto per lo svolgimento di Progetti europei Erasmus Plus, sia come partenariati con scuole di altri paesi, che come mobilità all’estero per l’effettuazione di tirocini di formazione e lavoro per gli studenti (decine e decine di partecipanti ogni anno, i prossimi nel febbraio ed aprile 2023), ed esperienze di job shadowing per i docenti; l’Istituto è inoltre presente nella rete eTwinning, con progetti di partenariato con scuole di vari paesi europei (Spagna, Francia, Portogallo….) che hanno ottenuto di recente anche il riconoscimento del “Quality label”.

E anche nell’ultimo settore di indagine, relativo a “Coinvolgimento della scuola”, l’Istituto è in linea con gli indicatori applicati dall’Osservatorio Nazionale Fondazione Intercultura/IPSOS, in quanto molte tematiche di carattere internazionale e interculturale sono trattate nell’ambito dell’educazione civica, è presente una Commissione di docenti che si occupa in modo specifico delle attività di internazionalizzazione, è presente un docente Ambasciatore eTwinning, l’Istituto ha ottenuto l’Accreditamento Erasmus per il periodo 2021-2027, e nelle classi dei trienni dei vari indirizzi viene sperimentato il Sistema europeo ECVET, uno strumento interculturale che consente di valutare specifiche conoscenze, abilità e competenze spendibili nel mercato del lavoro e delle professioni a livello europeo.