Guardia di Finanza, cambio al vertice a Todi: al comando sale il luogotenente Stefano Ricci

Dalle Fiamme Gialle perugine i ringraziamenti per il luogotenente Domenico Di Mascio, presto in congedo

Cambio al vertice presso la Tenenza di Todi della Guardia di Finanza, dove il Luogotenente Cariche Speciali Stefano Ricci prende il posto del Luogotenente Domenico Di Mascio, presto in congedo cui le Fiamme Gialle perugine porgono i propri ringraziamenti per il lavoro sinora svolto e i migliori auguri per il futuro mentre a fare di persona le congratulazioni a Ricci per il nuovo incarico è stato il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia, Colonnello Danilo Massimo Cardone, nel corso della visita istituzionale svoltasi ieri presso il reparto tuderte

Il Luogotenente Ricci, originario di Orvieto, laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa, vanta un curriculum di tutto rispetto: già responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura di Orvieto, nonché Comandante del Nucleo Mobile orvietano, ha poi diretto per diversi anni le attività della Tenenza di Assisi, conseguendo importanti risultati che il Comando Provinciale conta di replicare anche a Todi, in continuità con l’eccellente lavoro già svolto.