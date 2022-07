ESTATE 2022 | E tra il pubblico spunta il grande attore inglese Ralph Fiennes. Il protagonista de Il Paziente Inglese innamorato dell'Umbria

Un po' di anni fa il Washington Post scriveva che l'Umbria è la via al paradiso e che non è certamente la sorella minore della Toscana. Per l'Umbria alle prese con un preoccupante spopolamento, con un lavoro intellettuale troppo stretto che costringe molti giovani cervelli ad andare via, fanno ben sperare i dati sul turismo degli ultimi anni - da record mai come in passato - e sull'immagine che via via sta passando a livello internazionale. In Umbria si sta bene, è bellissima, ha eventi unici, ha cibo e vino che ormai sono ufficialmente riconosciuti, ed ha centri storici e casolari che ti fanno innamorare.

Ed ecco dunque che ricchissimi stranieri (Inglesi, russi e americani) decidono di trasferirsi qui per sempre, e che Vip del mondo dello spettacolo e del cinema decidano di investire e passarci più tempo possibile nella piccola Umbria. Di nomi ne abbiamo fatti tanti in questi anni, ma una conferma arriva direttamente da uno degli attori più amati nel mondo e con interpretazioni che hanno conquistato il pubblico, mi riferisco a Ralph Fiennes, l'attore britannico candidato due volte all'Oscar, protagonista dei film Schindler's List - La lista di Schindler, Red Dragon, Il paziente inglese ed Harry Potter.

Si è talmente innamorato dell'Umbria da acquistare un casolare - ad Umbertide - dove passa molti mesi all'anno e ama girare l'Umbria: dagli eventi classici, passando per le rievocazioni storiche fino alla scoperta di vini e cibi locali. Ralph Fiennes spesso viene immortalato a fare la spesa, sempre disponibile a foto e autografi. L'ultima apparizione risale a pochi giorni fa a Gualdo Tadino quando è stato avvistato tra il pubblico nella bellissima Rocca Flea dove andava in scena lo spettacolo "Contemporanea Prece" della Freefall Dance dance company. Applausi e tanto affetto per l'attore inglese, ormai umbro di adozione, che si è detto stupito delle bellezze paesaggistiche e storiche della città di Gualdo Tadino che ha promesso di visitare nelle prossime settimane con più calma. La piccola Umbria continua a far innamorare... e speriamo che sia l'inizio della rinascita.