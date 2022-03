Gualdo Tadino, piano sosta e mobilità in centro: addio alla Fontana e l'ascensore finalmente attivo anche di sera (in estate)

La rivoluzione dei parcheggi è servita a Gualdo Tadino ma prima di aprile non entrerà in vigore. Ma non è questa l'unica notizia per il centro storico. Dall'amminitrazione comunale guidata da Massimiliano Presciutti arrivano altri importanti provvedimenti sia per gli orari degli ascensori che da Piazza Beato Angelo portano in centro storico e per piazza Garibaldi. E non solo. Ma partiamo dall'ascensore che è al centro di una polemica sugli orari: chiusura alle 19.30 (ma spesso già alle 19.20 è inaccessibile).

Ora grazie alla assunzione di due agenti della Municipale l'organico cresce e permetterà un primo allungo dell'orario: "La gestione dell'ascensore fa parte delle nostre funzioni - ha spiegato il Comandante della Polizia Locale Magg. Gianluca Bertoldi - ed è molto complessa anche perchè richiede personale che gestisce apertura e chiusura e anche monitoraggio costante delle telecamere di sicurezza. Con le nuove assunzioni possiamo andare incontro alle richieste della città: chiusura spostata alle 19.50 nel periodo invernale, mentre per l'estate sarà previsto un orario ancora più lungo. Visto che possiamo contare su un terzo turno giornaliero dei nostri agenti".

Per Piazza Garibaldi invece ritornerà il traffico per evitare il passaggio in pieno centro oltre che la riorganizzazione della sosta. Addio alla fontana centrale: "Sarà a breve smontata dalla squadra comunale e poi sarà ricollocata altrove: abbiamo alcune posizioni alternative che stiamo verificanto. Per ciò che attiene alla viabilità l’intervento consentirà una nuova ubicazione dei posti auto attualmente presenti la quale potrà favorire l’utilizzo di percorsi alternativi di circolazione veicolare da utilizzarsi in particolari circostanze e per determinate categorie di veicoli (diversa individuazione della ZTL, lavori pubblici, etc.)".