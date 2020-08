Gualdo Tadino, acquistato e "grattato" un biglietto fortunato: trovato il bonus "lingotto d'oro"

Non sarà una vincita come quella di Spoleto - con il numero 37... 1milione di euro - ma certamente 10mila euro sono pur sempre una bella sommetta di questi tempi. Ancora una volta la Dea Bendata ha scelto l'Umbria: il gratta & vinci fortunato è stato acquistato allo storico bar gualdese "Tadinum" da un avventore residente in città. Il biglietto fortunato fa parte della categoria "Miliardario" da 5 euro. Non è stato un numero in particolare a portare in dote i 10mila euro ma il giocatore ha trovato il "lingotto d'oro", un bonus, che permette la vincita di tutti i premi collegati ai numeri presenti nel tagliando.

