Il Gruppo Grifo Alimentare torna ad aprire le porte alle scuole: entro la primavera attesi 2000 bambini

Tornano, dopo la pandemia, le visite aziendali guidate presso la struttura del Gruppo Grifo Agroalimentare a Ponte San Giovanni, Perugia, destinate alle scuole. Obiettivo principale è quello di far conoscere agli studenti la realtà produttiva della cooperativa agroalimentare tra le più importanti del centro Italia. La produzione di latte è uno dei settori chiave di questa azienda che per molti umbri si identifica ancora con il marchio Grifo Latte, ma che annovera anche i caseifici di Norcia e Colfiorito, anche questi visitabili su prenotazione.

Sono oltre 500 i giovani attesi entro dicembre nella sede del gruppo guidato dal presidente Carlo Catanossi e molte le prenotazioni per i prossimi mesi, tanto che si stima possano transitare, entro la fine della prossima primavera, almeno 2000 ‘piccoli’ visitatori.

Conoscere da vicino il ciclo di produzione del latte

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di avvicinare coloro che sono i consumatori di latte più assidui, i bambini, a tutte le fasi di produzione del prodotto, dall’allevamento alla mungitura delle mucche nella vicina stalla di Collestrada. Come fa notare Catanossi, infatti, “alcuni bambini non sanno neanche che il latte che bevono ha origine dalla mucca”.

“Da sempre abbiamo un’attenzione particolare per le giovani generazioni perché rappresentano il futuro della società – ha continuato Catanossi – e anche perché ci teniamo a mantenere un legame diretto con il territorio, per far vedere quello che facciamo e come lo facciamo. La visita prevede una parte seminariale, in cui viene spiegata l’importanza del latte nell’alimentazione e si prosegue nello stabilimento per vedere come avviene la trasformazione del prodotto. Il percorso completo prevede anche la visita alla stalla. Questa è la parte più apprezzata; i bambini possono osservare le mucche da vicino e mostrano sempre molto entusiasmo”.

“Oltre alle scolaresche – ha aggiunto Carlo Baccarelli, responsabile della comunicazione del Gruppo Grifo Agroalimentare –, programmiamo visite in azienda per studenti universitari, professionisti, imprenditori e consumatori in generale che vogliono venire a conoscerci”.