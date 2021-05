Il Perugia in serie B, un tifoso speciale dal Brasile festeggia la promozione: "Vivo lontano ma il cuore è sempre bianco-rosso"

La maglia bianca ma bordata di rosso e con un Grifo d'orato al centro, la bandiera italiana tirata su con le mani a modo di vittoria. Paolo Parasecoli ha festeggiato a modo suo la vittoria del Grifò a Salò e quindi il ritorno in serie B dopo un anno duro ma esaltante in serie C. Un tifoso come tanti? No. Paolo si trova in Brasile, lontano dalla sua squadra del cuore e dai suoi amici. Ha inviato qusto scatto perchè voleva sentirsi parte integrante di quella comunità di tifosi che ieri ha festeggiato la promozione.

"Sono Paolo Parasecoli e mi permetto di inviare questa foto per dare il mio contributo alla grande Festa del Perugia in serie B. In questo momento mi trovo in Brasile, nella città di Caxias do Sul, ma sono un perugino e tifoso del Perugia da sempre. Purtroppo, per la seconda volta dopo la promozione del 2014, non posso partecipare personalmente a questo grande momento della storia del Perugia per questo vi chiedo, se possibile, di pubblicare la fotografia in allegato per farmi sentire più vicino alla città e agli amici tifosi del Grifo".