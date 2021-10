Grifo e Avanti Tutta, via all'asta con le maglie di De Luca e Angella: come partecipare

Lo scopo è raccogliere fondi da destinare al reparto di oncologia medica dell'ospedale di Perugia, si inizia stasera con le casacche del centravanti e del capitano: una settimana di tempo per presentare le proprio offerte

Sta per scadere il conto alla rovescia per l'asta organizzata dall'associazione Avanti Tutta fondata dall'indimenticato Leonardo Cenci e dal Grifo, che scatterà alle ore 20 di oggi (martedì 5 ottobre). Lo scopo dell'iniziativa benefica è quello di raccogliere fondi da destinare al reparto di oncologia medica dell'ospedale di Perugia attraverso la vendita all'asta di alcune maglie dei calciatori biancorossi.

Le prime due maglie che saranno all’asta a partire da questa sera fino alle ore 20 di martedì prossimo (12 ottobre) sono quelle dell'attaccante Manuel De Luca, indossata in occasione di Perugia-Alessandria del 26 settembre scorso finita 1-1 (e con la quale ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio), e quella vestita domenica scorsa dal capitano Gabriele Angella in Benevento-Perugia terminata 0-0.

Ogni maglia è un pezzo unico e sarà consegnata con un certificato che ne attesta l’autenticità. Per partecipare basterà collegarsi, dalle ore 20, alla pagina avantituttaonlus, la pagina Ebay di “Avanti Tutta”, e seguire le istruzioni riportate. A questa prima assegnazione ne seguiranno altre nelle prossime settimane con diverse maglie del Grifo indossate in occasione di altre gare del campionato in corso.