INVIATO CITTADINO Quel Grifo, nuovo logo della Fondazione Perugia. Un azzeccato mix di innovazione che radica nell’antico

Quel Grifo, nuovo logo della Fondazione Perugia. Un azzeccato mix di innovazione che radica nell’antico. E prosegue una mission iniziata 560 anni fa. Quando da noi nacque il primo Monte di Pietà. Nel nome di un simbolo millenario, dall’aspetto belluino e insieme rassicurante. Un simbolo che mostra ferocia, ma anche fiera determinazione. Se è vera la frase impressa nell’antico timbro del Comune di Perugia (in Galleria Nazionale), col Grifo passante sotto i piedi di Ercolano: “Hostis turbetur, perusinos iste tuetur”. A significare che il nemico ne è spaventato, mente i perugini vengono difesi dal fantasioso animale, che assomma in sé le caratteristiche del cielo e della terra.

C’è Grifo e Grifo. C’è anche un super-Grifo che riunisce in sé le peculiarità di almeno due distinte figurazioni. Ed è questo il simbolo forte che la Fondazione Perugia ha voluto per celebrare il suo primo trentennio di attività.

(foto Sandro Allegrini)

Quelle tre tipologie di Grifo. C’erano una volta il Grifo Rampante, quello Passante e quello Coronato.

Il Rampante, maschio, pimpante. Sesso eretto e fare minaccioso, era il più grifagno, ferrigno e identitario, in una posizione tipica dell’araldica.

Quello Passante (che sovrasta, a passo felpato) domina lo scrigno (Cambio) o la balla (Mercanzia) che può contenere merci: lana o qualsiasi altra cosa commerciabile. Secondo altri, simboleggia il dominio sul contado. È un animale che avanza sicuro: “Entra puro, move securo”, si dice al cittadino in un ardito e rassicurante tardolatino nel portale del Maitani in Palazzo dei Priori.

C’è poi il Grifo Coronato, che si ritrova spesso in prossimità di fonti o pozzi d’uso pubblico. Quella corona serviva a garantire l’ufficialità dell’appartenenza al potere che domina e governa. In certi casi, la corona garantisce, ad esempio, la potabilità di quell’acqua. Lo vediamo sulla vera del pozzo di via san Francesco, poco sopra il complesso di San Francesco al Prato. O sulla fonte per via Enrico dal Pozzo, exemplar unicum, dove addirittura (perché non ci siano equivoci) la bestia regge una coppa o patera, atta a contenere il prezioso liquido a potabilità garantita.

L’operazione che presiede al nuovo logo della Fondazione ha unificato l’ufficialità del coronato con la potenza del rampante. Asessuato, è vero, forse per questioni di educata discrezione.

Un’ottima figurazione, carica di simbolismo. E con quel PER che indica volontà di operare “a favore di…”. Ma, soprattutto, quel sintagma iniziale (una sillaba e mezzo), declina appartenenza alla città di Perugia. Così il nuovo e l’antico si fondono in nome di una rinnovata promessa di solidarietà.

Al pianoterra di Palazzo Baldeschi, nei locali ex Bar pasticceria Medio Evo, oggi ristorante, si intercetta uno specimen di Grifo passante coronato (foto in gallery). A riprova di una forte continuità iconografica e identitaria.