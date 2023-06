Come novelli "don Chisciotte" per rendere migliore la terra, centinaia di bambini partecipano agli oratori estivi

Grande attesa per la giornata diocesana dei “Gr.Est.” di 34 oratori estivi sul tema “Don Chisciotte”, il cavaliere che voleva rendere migliore la terra.

"Con i vostri parroci e i vostri animatori - che ringrazio per la passione e le energie con cui si spendono tra voi - vi auguro di non restare mai pigri o tiepidi, ma di lasciarvi coinvolgere nell’avventura della vita, dono prezioso di cui non finiremo mai di ringraziare i nostri genitori e il Signore stesso. Il vostro entusiasmo vi aiuti ad affrontare con cuore buono e generoso le giornate, le amicizie, gli impegni; lanciatevi al galoppo, non verso stravaganti fantasie, ma verso la libertà vera, che non stanca di ricordarvi che amare è servire e che in questo troviamo la vera gioia". Lo scrive l’arcivescovo Ivan Maffeis nella lettera rivolta agli educatori che da metà giugno a tutto luglio vivono i “Gr.Est.” (gruppi estivi) attivati in 34 oratori parrocchiali dell’archidiocesi di Perugia-Città della Pieve insieme ai parroci, ai bambini, volontari e famiglie.

Alcune migliaia di loro si ritroveranno mercoledì 28 giugno, dalle ore 9, al Percorso Verde “Leonardo Cenci” di Pian di Massiano, per la loro annuale Giornata diocesana dei “Gr.Est.”, insieme a monsignor Maffeis e alle autorità civili cittadine e regionali. I 34 oratori dove è attivo il “Gr.Est.” sono Case Bruciate, Elce, Sant’Agostino; Castel del Piano, Pila, Bagnaia, Pilonico; Castiglione del Lago; Cenerente; Colombella, Piccione, Fratticiola Selvatica, Ramazzano; Corciano; Ferro di Cavallo; Girasole, San Mariano; Macchie, Panicarola, Sant’Arcangelo, San Fatucchio; Madonna Alta; Magione; Mantignana, Migiana; Marsciano; Montebello; Monteluce, Casaglia, Santa Petronilla; Olmo; Papiano, Cerqueto; Passignano, Tuoro, Vernazzano, Borghetto; Ponte d’Oddi; Ponte San Giovanni; Ponte Felcino, Villa Pitignano; Ponte Valleceppi; Prepo, San Faustino, Ponte della Pietra; San Barnaba; San Martino in Campo; San Nicolò e Sant’Angelo di Celle; San Sisto, Lacugnano, Sant’Andrea delle Fratte; Santi Biagio e Savino, Santo Spirito, San Costanzo; Santa Lucia; Spina, San Biagio della Valle, Castiglione della Valle, Mercatello; Tavernelle; Torgiano, Pontenuovo; San Valentino in Villantria.

Monsignor. Maffeis ha preso lo spunto dal sussidio “Cavalieri erranti” (a cura dell’Anspi) per i “Gr.Est. 2023”, riflettendo sulla figura di “Don Chisciotte”, lo stravagante cavaliere di Cervantes, per augurare alle nuove generazioni di essere cavalieri che si lanciano non contro i “mulini a vento”, scambiati per “giganti”, ma contro le ingiustizie della vita che voleva combattere lo stesso Don Chisciotte, soprattutto "nella possibilità di cambiare le cose, di rendere migliore la terra", scrive l’arcivescovo citando anche il “fedele scudiero Sancho Panza”.

Gli oratori svolgono "una funzione sociale che si realizza, un servizio di prossimità che si fa concretezza - ricorda don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento Oratori Perugini - Ogni anno questo produce frutti di amicizia e fratellanza nella capacità di condividere e alleggerire il carico dell’altro, sia esso una famiglia che ha bisogno di un luogo di cura per i figli o sia esso un ragazzo che nella comunità educante scopre la vocazione a essere vivo, a essere protagonista, a essere un giovane uomo che cammina verso l’età adulta con coraggio, autostima e fiducia. Per questo la giornata diocesana dei “Gr.Est.” è un appuntamento tanto atteso, perché allarga, moltiplica e riproduce a servizio dei bambini che si fanno giovani e dei ragazzi che si fanno adulti".

La presenza dei rappresentanti delle Istituzioni civili e religiose, sottolinea la segreteria del COP, “è il segno di una città che nelle giovani generazioni ripone la profezia e la speranza di una cittadinanza attiva e partecipata che vive di corresponsabilità e condivisione generativa”.