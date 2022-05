INVIATO CITTADINO Elce e Case Bruciate, insieme per una Gr(ande) Est(ate)

Elce e Case Bruciate, insieme per una GR(ande) EST(ate). Aperte le iscrizioni per le attività oratoriali estive di accoglienza per bambini e ragazzi.

Lo annuncia dall’altare don Riccardo Pascolini, invitando genitori, bambini e ragazzi ad iscriversi a partire da oggi. Il Gr.Est va dal 18 giugno all’8 luglio. Con attività che si dipanano dal lunedì al venerdì, con orario 8:00-14:30. Il tema di quest’anno è all’insegna del brand “Di che pianeta sei?”. Il logo propone la volpe e il Piccolo Principe (dal capolavoro di Antoine De Saint Exupéry).

Ci si può iscrivere in forma cartacea, presso l’oratorio di Case Bruciate, i sabati (delle date 7-14-21 maggio), con orario 15.00-17.00. La segreteria è aperta da lunedì 24 maggio per iscrizioni e regolare quote.

È necessaria, come sempre, la tessera ANSPI per l’anno 2022.

L’iscrizione è settimanale ed è possibile fruire del servizio pasti, a scelta.

Anche la parrocchia San Giovanni Apostolo di Ponte d’Oddi ha aperto le iscrizioni. Con l’avvertenza che occorre sbrigarsi in quanto i posti disponibili sono in esaurimento.

Come al solito, gli educatori si stanno preparando per formarsi ad un’azione di tutoraggio consapevole. Sono previsti momenti di svago, di riflessione, di condivisione gioiosa. Ma anche opportunità di riflessione e di preghiera. Insomma: un modo per divertirsi, imparando e facendo amicizia.