INVIATO CITTADINO Green Pass: la Regione accetta la segnalazione di PerugiaToday, ammette l’errore e corre ai ripari

La Regione accetta la segnalazione di PerugiaToday, ammette l’errore e corre ai ripari. Inserendo il record… a tempo di record.

Uno sbaglio non da poco, uno scivolone, un errore da matita blu, quello in cui era incappata la sanità regionale. Senza volersi accreditare medaglie, ma per amore di verità, ci deve essere riconosciuto il merito di essere stati i soli ad essersi accorti di quell’imperdonabile svarione.

Evidentemente, la nostra fonte era affidabile e certamente nel giusto.

Riassumiamo in breve i punti della questione. Le procedure per ottenere la carta verde o green pass, ossia il via libera per muoversi in autonomia e sicurezza, erano fallaci. Insomma: si “rubavano” parecchie ore alle 48 previste dalle norme. Già perché – a qualunque ora si effettuasse il prelievo – la decorrenza era quella della mezzanotte precedente. E così si sottraevano ore utili.

Perché mai?

Per il semplice motivo che si faceva riferimento solo alla data (che decorre sempre dalla mezzanotte e un minuto) e non all’orario.

Da dove l’errore?

Dal fatto che non esisteva la fincatura “ora” in cui il laboratorio doveva inserire il dato orario. Ora hanno fatto quello che serviva, come inequivocabilmente dimostra la foto in pagina.

L’Inviato Cittadino lo aveva segnalato su queste colonne. La circostanza doveva risultare veritiera se è vero che, in tempo da record, è stato aggiunto il “record”, ossia la riga, o fincatura, in cui inserire il riferimento orario. In termini informatici si parla di record.

Ma “da record” è stata anche la rapidità con cui si è posto rimedio all’errore. Distratti, ma… veloci.

Finalmente la vigenza del pass è di 48 ore dal prelievo. Così doveva essere. Ed è bene che si sappia.