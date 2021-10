INVIATO CITTADINO Al Consiglio comunale non si entra senza green pass

Perugia anticipa la norma nazionale che decorre a far capo dal 15 ottobre

Al Consiglio comunale di lunedì 11 ottobre non si entra senza green pass. Perugia anticipa la norma nazionale (decisa all’unanimità dal Consiglio dei Ministri) che decorre a far capo dal 15.

L’anticipo, si dice, sia stato voluto e deciso dalla conferenza dei capigruppo. Dalla data del 15 ottobre, anche per le commissioni saranno applicate regole con lo stesso criterio. Nel rispetto della normativa nazionale.

Decisione eccellente, quella di riprendere i consigli in presenza.

Decisione meritevole, quella di anticipare di qualche giorno le norme di prudenza e sicurezza.

Ci si chiede solo a chi spetterà il controllo. Lo effettuerà un usciere o il segretario generale?

Questo ad oggi non è dato sapere. Si direbbe: chi controlla i controllori? Chi decide cosa?

Dato che non tutti i consiglieri e assessori sono vaccinati (il sindaco lo è?), alcuni componenti del Consiglio dovranno sottoporsi al tampone. Altrimenti, fuori dall’Aula. E, se non vaccinati, dovranno sottoporsi a tampone almeno una volta la settimana. Sempre che non siano anche membri di commissioni infrasettimanali. Il che li espone alla necessità di un ulteriore tampone.

Un’informazione dell’ultim’ora sembra sgombrare il campo dai problemi di verifica. Un consigliere attivo nel mondo del commercio ci informa che, analogamente al totem che misura la temperatura o dice “metti la mascherina!” (ce n’è uno sul corridoio poco prima dell’ufficio del sindaco), esiste la macchinetta che controlla il pass e la sua validità.

Già, ma chi controlla la macchinetta? Si risponde: non ci vuole molto. Basta che sia presente vicino alla macchinetta un dipendente del Comune che lasci passare coloro cui il robot dà l’ok. E inviti a riprovare quanti, magari, non si vedono leggere correttamente il green pass.

PS: Ci dicono che la macchinetta costi non più di 300 euro. Ci sembrerebbero ben spesi.