Il grande Moser entra nella squadra del bene di Leo Cenci

Nei giorni scorsi Federico Cenci, di Avanti tutta Onlus, ha fatto visita alla tenuta Moser, del celebre campione di ciclismo Francesco Moser: “La squadra del bene dell’Umbria ha un alleato in più”. Così si è espresso Cenci, che si è recato a casa Moser insieme a Luca Panichi, Alessandro Rapuan, Lucia Manzotti (Fuori Tabella), Francesco De Luca (Grifo Bike Perugia) e Luca Battistelli (Asd Racing Assisi), con la presenza virtuale del fratello di Marco Scarponi, Umberto.

La narrazione delle imprese di Moser si è ntrecciata con quelle di Luca Panichi, scalatore in carrozzina, e di Leonardo Cenci, indimenticato maratoneta che con la sua forza di volontà e la sua tenacia ha strappato anni di vita preziosa alla diagnosi senza scampo. Da Moser il grazie per la visita e l’assicurazione che ci sarà sempre il suo contributo per le cause di bene che il gruppo umbro promuove e sostiene con forza.