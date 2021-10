Gemellaggio Perugia-Grand Rapids, incontro per favorire rapporti commerciali

Un americano a Perugia. Non è il protagonista di un film ma Brent Case, membro del board del Grand Rapids Sister Cities International per i gemellaggi con la città statunitense (il legame con il capoluogo umbro risale al 1993) e vice presidente dell’azienda The Right Place, agenzia di marketing e per lo sviluppo economico nella città del Michigan.

Case è stato ospite oggi a Palazzo dei Priori, dove è stato accolto dall'amministrazione perugina e incontrato i referenti del Commercio del Comune e di varie associazioni di categoria del territorio per valutare possibili future collaborazioni di scambio. Nel 2018 le due città hanno celebrato il 25° anniversario di gemellaggio con la riconferma del patto. Grazie ai solidi rapporti costruiti in questo lungo periodo, Grand Rapids e Perugia si sono fatte promotrici nel tempo di numerose iniziative che hanno visto coinvolti cittadini, istituzioni, ambiti culturali e scolastici, nonché enti e organizzazioni di promozione economico e turistica e di rilievo internazionale.