Gran Tour Educational, Perugia come un libro a cielo aperto

Maria Elisa Giulietti porta con sé il quaderno delle sue scuole elementari, dentro è raccontata la storia di Perugia e proprio dal memorandum, di una Maria Elisa bambina, nasce Gran Tour Perugia. Da una maestra che ha fatto bene il suo lavoro a un’agenzia di tour tutta al femminile che consegna i segreti della città a grandi e piccoli.

Con l’inizio dell’anno scolastico alle porte prende forma anche il Gran Tour Educational, il progetto dedicato alle scuole che trasforma l’istruzione in un viaggio avventuroso.

“La speranza è quella di poter accompagnare tanti studenti e raccontare la città come se fosse materiale didattico. Usare la città come un libro a cielo aperto” spiega la storica dell’arte Giulietti.

I giri turistici copriranno tutte le epoche storiche e verranno riproposti grandi classici dell’anno passato che tanto erano piaciuti ai ragazzi. Non si scappa però dalle novità, come le visite in lingua inglese o i nuovi tour dedicati alla letteratura. Uno sguardo attento al grande poeta perugino Sandro Penna, al quale la Galleria Nazionale dell’Umbria dedicherà una mostra a partire dal mese di ottobre, un Penna inedito, tanto poeta quanto mercante d’arte.

L’archeologa e guida turistica Alice Coli, che racconta i luoghi del cuore della sua città, sottolinea quanto sia stato stimolante lavorare con i ragazzi: “Erano preparati e curiosi, le loro reazioni alle visite mi hanno davvero commossa. Una delle mie preferite è stata quella al quartiere ebraico, che è piaciuta moltissimo anche a loro e che rifaremo anche per il nuovo anno”.

Insomma da itinerari classici come quelli dedicati alla civiltà etrusca, al medioevo e al rinascimento a tour trasversali attraverso le vie del dialetto, il cimitero monumentale e le vecchie carceri della città. I ragazzi avranno tanto da scoprire e molte occasioni per innamorarsi della città.