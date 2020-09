Gmf spa e i clienti dei supermercati Emi sostengono le Caritas Diocesane: donati 11mila euro

Un grande gesto di solidarietà per aiutare i più bisognosi. Giancarlo Paola, Amministratore Delegato di GMF spa storica azienda Umbra operante nel settore della Gdo , ha consegnato a Giancarlo Pecetti , direttore della Caritas Diocesana Perugia Città della Pieve un assegno di 11.000 euro a sostegno delle attività svolte dalle Caritas Diocesane di Assisi, Foligno, Gubbio, Orvieto, Perugia, Spoleto e Terni.

Parte dell’’importo, integrato da GMF, è stato raccolto promuovendo una raccolta fondi nei supermercati Emi della regione invitando i clienti a donare anche i pochi spiccioli del resto.

“Siamo molto orgogliosi della sensibilità dimostrata dai nostri clienti, afferma Giancarlo Paola, che in questo periodo di difficoltà hanno dimostrato che c’è ancora spazio per la solidarietà. Questa attività rafforza la nostra convinzione di essere parte attiva dei territori in cui siamo presenti perché come diciamo sempre abbiamo le stesse passioni e le stesse emozioni delle migliaia di persone che ogni giorno frequentano i nostri supermercati. Il piccolo gesto dei nostri clienti unito al nostro solito sostegno è di grande aiuto per la Caritas nella loro quotidiana attività di aiuto ai più bisognosi”

La GMF Spa (gruppo Unicomm), è impegnata da anni nel sostenere la Caritas attraverso le costanti donazioni delle proprie eccedenze alimentari ed altre attività quale ad esempio la donazione di un automezzo idoneo al trasporto delle derrate alimentari

Questa donazione si aggiunge ai tanti progetti promossi dall’azienda nell’ultimo periodo a favore della Protezione civile, al Telefono Rosa , all’Ospedale di Perugia,ed ha promosso diverse iniziative di ricerca.

“Con il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono aumentate le richieste di aiuto ai servizi offerti dalle Caritas diocesane dell’Umbria, affermano Giancarlo Pecetti (direttore uscente) e don Marco Briziarielli neo direttore della Caritas Diocesana Perugia-Città della Pieve, sono richieste materiali che si aggiungono a quelle “tradizionali (dovute a una crisi economica che ancora fa sentire i suoi effetti), da parte di famiglie rese povere dalla perdita momentanea del lavoro a causa di questa pandemia . Negli ultimi mesi solo nei quattro Empori della Solidarietà della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve sono aumentati più del 30% le famiglie fruitrici di questo servizio opera segno della nostra Caritas. Le donazioni come questa che riceviamo oggi da parte di GMF e dei clienti dei supermercati EMI per noi sono di vitale importanza in quanto ci permettono di proseguire nella nostra opera di sostegno dei più bisognosi".