Studenti in piazza per la casa: la protesta degli universitari perugini contro la mancanza di alloggi

Microfono e megafono acceso in piazza Italia sotto la sede della Regione Umbria per chiedere a Palazzo Donini di risolvere la crisi abitativa che ha colpito la città di Perugia e di conseguenza anche gli studenti universitari. In seguito alla pubblicazione delle liste Adisu, si contano 458 studenti idonei ma non beneficiari che non potranno usufruire di un posto letto, la maggior parte di loro iscritti al primo anno.

Nicholas Radicchi, coordinatore della Sinistra Universitaria, Udu, Perugia spiega: “Siamo qui in tantissimi, per chiedere soluzioni concrete sulla crisi abitativa e sul rinnovo del Pass Tpl. Mancano gli alloggi universitari e sono 458 le matricole lasciate per strada dalla Regione. Sono studenti che hanno un reddito basso e che hanno diritto al posto letto gratuito ma che non potranno averlo perché i posti non bastano e questo la Regione lo sapeva, visto il nostro sollecito che dura da molti mesi. - continua Radicchi - Chiediamo la regolamentazione del mercato degli affitti, le stanze non ci sono o costano troppo. Vogliamo il rinnovo dei pass Tpl perchè oltre 12mila studenti di UniPg e UniStra lo aspettano, visto che è riuscito ad ammortizzare i costi delle famiglie per i trasporti e nel contempo ha connesso tutta la regione. Vogliamo tutto questo e lo vogliamo ora”.

Piazza Italia, martedì 26 settembre, si è riempita di studenti, di cittadini, di sindacati e di rappresentanti politici di Pd e del Movimento 5 stelle, tutti a sostegno dei più giovani.

Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia, ha preso parola per rispondere alla domanda ironica “Cosa stanno aspettando dalla Regione”, e ha così continuato: “Aspettano di riportarci al medioevo a quell'idea che studia solo chi è figlio dei ricchi, che fa il medico solo chi è figlio di un medico. Noi siamo per i diritti costituzionali, vogliamo studiare, vogliamo lavorare, vogliamo curarci, vogliamo spostarci e vogliamo abitare perché è un nostro diritto a tutte le età”.

Si è poi rivolto agli studenti e agli ascoltatori: “Noi rappresentiamo la gente che per vivere deve lavorare e voi per lavorare dovete studiare e ci negano anche questo. Pretendiamo delle risposte dal Comune dalla Regione e dal Governo”.

Sul tavolo anche la questione del collegio Onaosi che si trova ad Elce, un quartiere storicamente sede e casa degli studenti universitari. A tal proposito il garante Adisu degli studenti, Lorenzo Mazzola, ha sottolineato: “Questo collegio era in grado di offrire più di 400 posti letto, adesso si rincorrono dei rumors circa il possibile abbattimento della struttura. Ecco noi crediamo che questo sia un grande spreco, perchè con i fondi della 338, con i fondi regionali, si potrebbe risanare e si potrebbe dare vita a questo stabile che nasce proprio per essere un posto di accoglienza per gli studenti”.

Le critiche nel tardo pomeriggio, quando il sole è ormai tramontato, non si arrestano e al coro degli indignati si aggiunge anche la voce di Luigi Chiapparino, NIdiL Cgil Perugia: “Noi siamo qui in piazza costernati per il comportamento della Regione Umbria, costernati ma non stupiti, perché questo comportamento è coerente con la loro azione di governo degli ultimi anni quella dell'attacco scientifico e mirato dei diritti di tutte le persone che vivono all’interno del territorio”.

Il freddo autunno degli studenti senza casa inizia dunque ad essere concreto e a farsi sentire e Mazzola si rivolge direttamente all’assessore regionale per il Diritto allo Studio, Paola Agabiti: “L’assessora Agabiti dice di voler da noi delle risposte di cosa stanno facendo le altre regioni per la crisi abitativa. In realtà siamo noi cittadini a pretendere risposte da chi ha la titolarità del governo di questa regione. In altre regioni si mettono in campo numerose iniziative, si rilevano stabili confiscati alla mafia per adibirle a residenze universitarie, si accede ai fondi Pnrr col pubblico e non con il privato e grazie a questi fondi si risanano residenze, in Umbria invece?” conclude Mazzola.