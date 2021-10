Gli artigiani perugini brillano in Europa, inseriti nella Homo Faber Guide

Gli artigiani perugini brillano in Europa. Ci sono anche tre laboratori della città del Grifo nella Homo Faber Guide. Come spiega una nota del Comune di Perugia "si tratta di una piattaforma online dedicata all’artigianato in Europa, uno strumento che consente di scoprire gli artigiani e il loro lavoro, di esplorare musei e di visitare gallerie e botteghe con sistema di ricerca per Paese, città, tipologia di artigianato o materiale".

E ancora: "Nella sezione Itinerari, per il capoluogo umbro vengono segnalati, per il settore tessile, Marta Cucchia (via Tiberio Berardi), e per il settore della ceramica, Maria Antonietta Taticchi con la figlia Caterina Aquinardi (via dei Priori) e Giovanni Mengoni (via Michelangelo Lorio)".

La guida online, prosegue Palazzo dei Priori, "che vuole promuovere e dare maggiore visibilità agli artigiani, è stata creata dalla Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship, organizzazione internazionale senza fini di lucro, basata in Svizzera e fondata da Franco Cologni e Johann Rupert, la cui missione è valorizzare e preservare i mestieri d’arte, rinforzandone i legami con il mondo del design".

Gli artigiani, musei, negozi e gallerie, conclude la nota, "sono scelti da un consiglio culturale con criteri di eccellenza, identificati da un team di ricercatori che ha lavorato sui concetti alla base dei mestieri d’arte, tra cui autenticità, competenza, creatività, innovazione, territorialità".