INVIATO CITTADINO Al Cva dei Rimbocchi si preparano striscioni per la manifestazione Gkn

Al Cva dei Rimbocchi si preparano striscioni per la manifestazione fiorentina GKN di domani, organizzata dal Collettivo di fabbrica.

È notizia pulsante la chiusura, da parte della multinazionale inglese Gkn driveline, dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). Azienda che ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per i 422 dipendenti.

Risposta dura dei sindacati i quali hanno indetto una manifestazione di protesta per sabato 26 marzo.

Abbiamo visto dei dipendenti della logistica apprestare striscioni (come questo in pagina) con la scritta “Guerra e carovita la paghino i padroni”. Spiegano due giovani impegnati nel redigere la scritta: “Ci stanno uccidendo la guerra in Ucraina e l’incremento dei costi del carburante, uniti all’ipotesi di trasferimento dell’azienda in siti a basso costo di manodopera”.

“Nella logistica salario minimo e internazionalizzazioni”, questa la declinazione delle richieste avanzate da lavoratori che si trovano abbandonati al proprio destino a causa del cinismo delle multinazionali.

Una componente attiva del sindacato ci dice: “Siamo un gruppo di lavoratrici e lavoratori della logistica. Pensiamo che la lotta del Collettivo di Fabbrica della GKN sia la lotta di tutti contro un meccanismo perverso e pervertito che stringe nella morsa del bisogno ognuno di noi”.

Precisando che: “Il settore della logistica è in continua espansione, ma nasconde sacche di sfruttamento e oppressione. L'aumento dei prezzi che falcia i già scarsi salari di lavoratrici e lavoratori, così come gli irrisori contributi di welfare come il Reddito di Cittadinanza, di fatto non esistono come argomenti politici. Per non parlare del salario minimo”.

Concludendo: “Noi pensiamo che, senza il coraggio e la rabbia di porre le questioni senza timori reverenziali, rimarremo così: in un'asfissia perenne”.