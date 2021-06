Magione, Giusy e Nadia, 38 anni di lavoro insieme: ora passano il testimone

Trentotto anni insieme. Trentotto anni fatti di lavoro, fianco a fianco, nella storica parrucchieria "Giusy e Nadia", ubicata nella centralissima via Roma di Magione. Tutti conoscono questo negozio, parte intergante del tessuto economicho magionese.

Giuseppina Baldoni e Nadia Cipolloni hanno lavorato insieme per quasi 40 anni e sabato scorso hanno abbassato per l'ultima volta la saracinesca della loro attività per andare finalmente in pensione. Ma la storia non finisce qui: infatti tra qualche settimana la storica parrucchieria Giusy e Nadia aprirà nuovamente i battenti, affidata al altre due giovani imprenditrici, che raccoglieranno così il testimone di un'attività mandata avanti in tanti anni con passione e amore per il proprio lavoro. Un grosso in bocca al lupo alle nuove e alle veterane imprenditrici!