L'intelligenza artificiale incontra il diritto, un chatbot per ricercare e consultare sentenze e pronunce

Uno strumento utile agli addetti ai lavori, una banca dati dove trovare le decisioni dei Tribunali e delle Corti d'appello di tutta Italia. Viene presentata oggi presso l’Aula Affreschi del Palazzo del Capitano del Popolo di Perugia la “Banca dati nazionale di merito”.

All’evento, organizzato dalla presidente facente funzioni Claudia Matteini e dal procuratore generale Sergio Sottani, partecipano anche gli ingegneri Ettore Sala e Vincenzo de Lisi del Ministero della Giustizia, impegnati come tali nello sviluppo della transizione digitale della giustizia, nonché il consigliere del CSM Marco Bisogni, Presidente della VII Commissione, che ha tra le proprie competenze istituzionali la materia dell’informatica giudiziaria. All’incontro prende parte anche il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, avvocato Carlo Orlando, per testimoniare l’attenzione ed il positivo apprezzamento della categoria forense.

L’applicativo presentato è il frutto di un intenso lavoro dei due vertici degli uffici giudiziari umbri, con la collaborazione del magistrato Paolo Abbritti, quale referente informatico del distretto, e delle funzionarie Albina Longo e Flavia Narducci, addette all’Ufficio per il Processo. L’attività è iniziata con un progetto, unico a livello nazionale, elaborato nell’ambito del Protocollo d’intesa del marzo 2022 tra la Corte d’appello e la Procura Generale di Perugia. Tale lavoro, da subito apprezzato a livello centrale per la sua innovatività e completezza, ha rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo dell’applicativo nazionale della nuova Banca Dati di Merito, obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ne ha consentito l’estensione anche al settore penale.

Tra le principali novità del nuovo applicativo è da segnalare l’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla ricerca, che consentirà all’utente di interagire, in modo conversazionale, con una sorta di assistente virtuale (chatbot AI), al quale porre domande per reperire più facilmente le informazioni desiderate. Attraverso l’intelligenza artificiale si potrà, inoltre, ottenere un estratto delle pronunce in modo da avere, in pochi secondi, una sintesi del documento e valutarne la sua attinenza alla ricerca.

Altro elemento di notevole rilievo, ripreso dal progetto umbro, è la possibilità di inserire i precedenti dello stesso ufficio, sia conformi che difformi, nonché visualizzare collegamenti tra i gradi di giudizio, così da ricostruire l’intera filiera processuale e verificare la tenuta della decisione nei diversi gradi.

La Banca dati, che in Umbria è già utilizzabile dai magistrati, sarà a breve disponibile gratuitamente per tutti i cittadini, che potranno consultare le decisioni, peraltro in forma anonima, per ragioni di tutela della privacy. L’obiettivo consiste nel far conoscere gli orientamenti giurisprudenziali degli uffici del territorio, in un’ottica di trasparenza dell’Amministrazione, di deflazione del contenzioso e quindi di riduzione dei tempi del processo.

Per il settore civile/lavoro, sarà possibile accedere a tutti i provvedimenti emanati dal 2016 ad oggi, mentre per il settore penale il distretto di Perugia ha al momento inserito le pronunce più significative a partire dal 2022.

Nel corso dell’incontro viene eseguita una dimostrazione pratica di utilizzo della banca dati con l’intervento anche dell’ingegner Marco Carlini di “IBM”, quale società coinvolta dal Ministero di giustizia nella realizzazione della banca dati, per rappresentare le grandi potenzialità del nuovo strumento di lavoro.